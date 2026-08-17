Ciało 60-latka w Wiśle. Policja z Puław zidentyfikowała wyłowionego w Kazimierzu Dolnym mężczyznę

Makabryczne znalezisko w Wiśle w Kazimierzu Dolnym. Apel puławskiej policji

Zwłoki zostały odnalezione w niedzielę po godz. 17 w Wiśle na terenie Kazimierza Dolnego. Początkowo policjanci nie znali personaliów mężczyzny, którego wiek oszacowano na około 60 lat. Sprawę przejęli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Zmarły miał ciemne blond włosy z widoczną siwizną, kilkudniowy zarost, wąsy i był średniej budowy ciała. Miał na sobie niebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne jeansy oraz brązowe półbuty.

Mundurowi zwrócili się z apelem do osób, które mogły pomóc w rozpoznaniu mężczyzny. Równolegle rozpoczęto działania zmierzające do ustalenia przebiegu i przyczyn tragicznego zdarzenia. Decyzją prokuratora ciało zabezpieczono do przeprowadzenia sekcji zwłok.

Tożsamość wyłowionego 60-latka potwierdzona. Komunikat puławskich mundurowych

Nowe informacje w tej sprawie pojawiły się w poniedziałek, 17 sierpnia. Policjanci z Puław przekazali, że znana jest już tożsamość mężczyzny, którego ciało wydobyto z rzeki. Jednocześnie podziękowali wszystkim, którzy włączyli się w poszukiwanie informacji i pomogli po opublikowaniu apelu.

– Ustaliliśmy tożsamości mężczyzny znalezionego w Kazimierzu Dolnym. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i zaangażowanie. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Puławach wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało wyłowiono wczoraj po godzinie 17 z Wisły w Kazimierzu Dolnym. Ustalamy tożsamość mężczyzny. Wczoraj po godzinie 17 w Kazimierzu Dolnym w Wiśle ujawniono zwłoki nieznanego mężczyzny w wieku około 60 lat – podaje Policja Puławska w komunikacie w social mediach.

Dotychczas służby nie ujawniły, co mogło doprowadzić do śmierci mężczyzny ani w jakich okolicznościach znalazł się on w Wiśle. Wyjaśnianiem sprawy zajmują się policjanci z Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie