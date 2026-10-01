W Świdniku może być bezpieczniej. W mieście powstaje ROSH

Blisko dwudziestu wolontariuszy rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ochrony ludności.

Zgłosiło się do nas ponadprogramowo 18 osób, ale chcemy wszystkich przyjąć, bo uważamy, że ta sprawa jest ważna. Te połączenie z rowerem jest może nietypowe na pierwszy rzut oka, natomiast rower czasami jest po prostu nawet cztery razy szybszy od poruszania się pieszo. Główny trzon naszej grupy stanowią osoby, które pracują w jednostkach oświatowych, w szkołach i przedszkolach. To są te podstawowe miejsca, w których w przypadku sytuacji jakiegoś zagrożenia, trzeba w pierwszej kolejności zabezpieczać - mówi Maciej Lubaś ze stowarzyszenia Świdnik Miasto Dla Rowerów, pomysłodawca inicjatywy.

Pierwsze zajęcia z pierwszej pomocy dla uczestników przeprowadził Polski Czerwony Krzyż.

Na pewno szybciej i łatwiej jest reagować na rowerze niż samochodem czy innym środkiem lokomocji. Będziemy na zawołanie, a poza tym skoro posiądziemy wiedzę, to będziemy takimi liderami w swoich środowiskach. Ja pracuję w szkole, więc myślę, że cała społeczność szkolna skorzysta na tym, że będę przeszkolona - przyznaje Małgorzata Pastusiak-Graczyk, jedna z uczestniczek.

"Oni będą wiedzieli jak zachować się w sytuacjach zagrożenia."

Bardzo się cieszymy z tego, że takie inicjatywy będą miały miejsce w naszym mieście. Bezpieczeństwo jest teraz bardzo ważnym tematem. Użycie roweru, to nie tylko pionierskie działanie, ale również praktyczne, oparte jest o szkolenia, o zdobycie konkretnych umiejętności przez osoby, które zgłosiły się do tego projektu. To głównie nauczyciele, pracownicy jednostek organizacyjnych gminy i bardzo cenne jest to, że będą to tacy liderzy bezpieczeństwa w naszym mieście - podkreśla Bożena Zapalska zastępca burmistrza Świdnika.

Projekt pn. „Rowerowa Ochotnicza Straż Humanitarna – przygotowanie organizacji do realizacji zadań ochrony ludności” realizowany jest w ramach projektu „Bezpieczna Polska Lokalnie”.

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