Z Lublina na Dziki Zachód. Przeniesie nas tam Miasto Movie w kwietniu

- Będzie poważnie, komediowo, klasycznie, nowocześnie, trochę tez postmodernistycznie. Także bardzo różne będą te westerny - mówi Rafał Chwała z Warsztatów Kultury.
Miasto Movie w kwietniu:
- 1 kwietnia 2026, godz. 19.00 – „Płonące siodła”, reż. Mel Brooks, czas 93’, 1974 r.
- 8 kwietnia 2026, godz. 19.00 – „Bez przebaczenia”, reż. Clint Eastwood, czas 131’, 1992 r.
- 15 kwietnia 2026, godz. 19.00 – „Ostatni Mohikanin”, reż. Michael Mann, czas 112’, 1992 r.
- 22 kwietnia 2026, godz. 19.00 – „Prawdziwe męstwo”, reż. Joel Coen, Ethan Coen, czas 110’, 2010 r.
- 29 kwietnia 2026, godz. 19.00 – „Pat Garrett i Billy Kid”, reż. Sam Peckinpah, czas 122’, 1973 r.
Filmy z cyklu Miasto Movie możecie zobaczyć w każdą środę o godz. 19:00 w Warsztatach Kultury. Wystarczy przyjść na ul. Grodzką 5a do sali widowiskowej mieszczącej się na II piętrze.
