Groźna niedziela na drogach. W jednym z wypadków zginęły 2 osoby

Do śmiertelnego wypadku doszło ok. godz. 18:00 w miejscowości Kliny w gm. Głusk (pow. Lubelski). Policja ustala, jak doszło do zderzenia czołowego Volkswagena i Citroena. Kierowca z Volkswagena zginął na miejscu. Kierowca Citroena został przetransportowany do szpitala, jednak nie udało się uratować jego życia. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi, wzdłuż pól.

Wcześniej, ok. godz. 13:00, doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i autokaru, na DK 63 w miejscowości Sapiehów (gm. Sosnówka, pow. Bialski). 4 osoby odniosły rany, jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR, pozostałe – karetkami.

W obu przypadkach policja ustala, jak doszło do wypadków.

