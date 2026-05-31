W niedzielę ( 31 maja) do wypadku z udziałem auta osobowego i autokaru doszło na DK-63 na wysokości miejscowości Sapiehów w powiecie bialskim. Bus, którym podróżowały 22 osoby przewrócił się na bok.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano liczne służby. Interweniowali strażacy z JRG Biała Podlaska, KM PSP Biała Podlaska, JRG Włodawa, OSP KSRG Wisznice, OSP KSRG Sosnówka, OSP Żeszczynka, OSP KSRG Hanna, cztery załogi karetek pogotowia, załoga śmigłowca LPR i policja.

W wypadku ranne zostały cztery osoby, troje poszkodowanych przewieziono do szpitala karetkami pogotowia, jedną helikopterem LPR.

W czasie prowadzenia działań ratowniczych DK-63 była zablokowana.