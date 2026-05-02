Wypadek na Lubelszczyźnie. Do akcji ratunkowej wysłano śmigłowiec LPR

Utrudnienia na S12/17 po zderzeniu aut osobowych

wypadek na trasie S12/17 w pobliżu Chrząchówka

W drogowym zderzeniu brały udział dwa auta osobowe

Jeden z poszkodowanych jest w szpitalu

W wyniku wypadku jezdnia została częściowo zamknięta dla ruchu. Kierowcy jadący w kierunku Lublina zmagali się z utrudnieniami, gdyż ruch puszczono tylko jednym pasem. Policjanci natychmiast zabezpieczyli teren i zaczęli wyjaśniać okoliczności tego groźnego zdarzenia.

Rozbiły się dwa samochody osobowe. Jak wynika z relacji interweniujących służb, jedna z osób doznała obrażeń i wymagała hospitalizacji. Sytuacja wyglądała poważnie, dlatego natychmiast zadysponowano na miejsce ratowniczy śmigłowiec LPR.

Służby ratunkowe apelują o zachowanie dużej ostrożności na trasie, szczególnie w pobliżu prowadzonych działań. Policjanci przypominają, by bezwzględnie dostosować prędkość do warunków i zachować pełne skupienie za kierownicą.