Wypadek na Lubelszczyźnie. Do akcji ratunkowej wysłano śmigłowiec LPR

Jacek Chlewicki
2026-05-02 18:42

W sobotę, 2 kwietnia tuż po godzinie 17, doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego na odcinku trasy S12/17. W okolicach miejscowości Chrząchówek na pasie w kierunku Lublina zderzyły się dwa pojazdy. Lądował śmigłowiec ratowniczy.

Groźny wypadek pod Lublinem. Jedna osoba ranna

Autor: Policja Puławy/ Materiały prasowe

Utrudnienia na S12/17 po zderzeniu aut osobowych

  • wypadek na trasie S12/17 w pobliżu Chrząchówka
  • W drogowym zderzeniu brały udział dwa auta osobowe
  • Jeden z poszkodowanych jest w szpitalu

W wyniku wypadku jezdnia została częściowo zamknięta dla ruchu. Kierowcy jadący w kierunku Lublina zmagali się z utrudnieniami, gdyż ruch puszczono tylko jednym pasem. Policjanci natychmiast zabezpieczyli teren i zaczęli wyjaśniać okoliczności tego groźnego zdarzenia.

Rozbiły się dwa samochody osobowe. Jak wynika z relacji interweniujących służb, jedna z osób doznała obrażeń i wymagała hospitalizacji. Sytuacja wyglądała poważnie, dlatego natychmiast zadysponowano na miejsce ratowniczy śmigłowiec LPR.

Służby ratunkowe apelują o zachowanie dużej ostrożności na trasie, szczególnie w pobliżu prowadzonych działań. Policjanci przypominają, by bezwzględnie dostosować prędkość do warunków i zachować pełne skupienie za kierownicą.

