Wystartował nabór do Młodzieżowej Rady Muzealnej. To nowa inicjatywa dla młodych

Olka Mazur
2026-03-16 10:44

Chcą, aby młodzież im doradzała. Muzeum Narodowe w Lublinie otwiera się na młodych i szuka chętnych do Młodzieżowej Rady Muzealnej. Ma to być ciało doradcze. Młodzi ludzie będą współtworzyli ofertę muzealną dla swoich rówieśników.

Autor: PW Lubelski zamek niewątpliwie jest jednym z najbardziej charakterystycznych zabytków Lublina. Obecnie w jego murach mieści się Muzeum Narodowe, które przyciąga odwiedzających na stałe i tymczasowe wystawy. Zarówno turyści, jak i mieszkańcy miasta chętnie zaglądają tutaj również do Kaplicy Św. Trójcy oraz na romański donżon, z którego także rozpościera się niecodzienny widok na Lublin. Wstęp do Muzeum Narodowego w Lublinie jest płatny.
- Chcemy zbudować taką grupę maksymalnie 15 osób w przedziale wiekowym od 15 do 18 roku życia z Lublina i województwa lubelskiego. Nie chodzi nam o to, żeby tutaj zebrać prymusów. Chodzi nam o to, żeby to była taka zróżnicowana grupa, która faktycznie jest ciekawa tego miejsca, jest ciekawa pracy w muzeum i gotowa na to, żeby też porządnie się zaangażować i poświęcić swój czas na to, żeby tutaj z nami być. Chcemy mieć pewność, że to co proponujemy dla tej młodej publiczności faktycznie do młodej publiczności trafia - mówi Anna Fajge-Samoń z działu edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie.

Rekrutacja potrwa do 3 kwietnia. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Lublinie oraz w mediach społecznościowych.

