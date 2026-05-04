Wypadek w Łukowie. Dwie nastolatki na hulajnodze uderzyły w Opla

Do niebezpiecznej kolizji doszło w piątek, 1 maja, tuż przed godziną 20:00 na ulicy 11 Listopada w Łukowie. Jak ustalili policjanci, 14-letnia dziewczyna kierująca hulajnogą elektryczną przewoziła swoją 15-letnią koleżankę, co jest niezgodne z przepisami. Podczas przejeżdżania przez przejazd dla rowerzystów, nastolatki nie zachowały należytej ostrożności i uderzyły w bok prawidłowo jadącego Opla. Na szczęście, mimo groźnie wyglądającego upadku na jezdnię, młodsza z dziewcząt doznała jedynie niegroźnych zadrapań, a jej pasażerka nie odniosła żadnych obrażeń.

Kierowca Opla zgłosił kolizję na policję. Sprawą zajmą się śledczy

Początkowo sytuacja miała zostać rozwiązana bez udziału służb. Jak poinformował 25-letni kierowca Opla, pochodzący z gminy Krzywda, matka jednej z nastolatek podpisała oświadczenie, w którym zobowiązała się do pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego auta. Mężczyzna po namyśle uznał jednak, że o zdarzeniu należy powiadomić policję i osobiście przyjechał na komendę w Łukowie. Teraz funkcjonariusze prowadzą dalsze postępowanie w tej sprawie, przesłuchując świadków i analizując dokładny przebieg oraz przyczyny kolizji.

Policja publikuje nagranie ku przestrodze i przypomina o przepisach

Całe zdarzenie zostało uchwycone przez kamerę monitoringu, a łukowska policja zdecydowała się opublikować nagranie jako przestrogę dla innych. Widać na nim wyraźnie, jak niefrasobliwość i łamanie przepisów mogą w jednej chwili doprowadzić do tragedii. Funkcjonariusze po raz kolejny przypominają, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem przeznaczonym wyłącznie dla jednej osoby. Użytkownicy tych urządzeń są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego powinni bezwzględnie dbać o swoje bezpieczeństwo i przestrzegać zasad, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych, w tym pieszych.

Źródło: Policja.pl

