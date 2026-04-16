Witold Gombrowicz pojawi się w Teatrze Osterwy. Wkrótce premiera spektaklu "Trans-Atlantyk"

Arkadiusz Więsek
Arkadiusz Więsek
2026-04-16 14:42

W najbliższą sobotę(18.04) na deskach Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie będziemy mogli zobaczyć premierę „Trans-Atlantyku”. Spektakl w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego podejmie na nowo pytania o polskość, patriotyzm i wolność jednostki w obliczu współczesnych niepokojów. To też jedno z wydarzeń w ramach jubileuszu 140-lecia Teatru.

Witold Gombrowicz pojawi się w Teatrze Osterwy. Wkrótce premiera spektaklu Trans-Atlantyk
Witold Gombrowicz pojawi się w Teatrze Osterwy. Wkrótce premiera spektaklu Trans-Atlantyk Witold Gombrowicz pojawi się w Teatrze Osterwy. Wkrótce premiera spektaklu Trans-Atlantyk Witold Gombrowicz pojawi się w Teatrze Osterwy. Wkrótce premiera spektaklu Trans-Atlantyk
Premiera odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 19. Kolejne spektakle zaplanowano od niedzieli do końca przyszłego tygodnia.

Dziś, gdy pytania „bić się czy nie bić” stają się niestety na nowo aktualne warto wrócić do dylematów Gombrowicza. Żywioł groteski, jakim się posłużył w tej powieści nie powinien przysłonić tragizmu sytuacji, w jakiej znalazł się on i wielu innych naszych rodaków w czasie II wojny światowej i po niej. Autorowi Ferdydurke nie chodziło bowiem o apoteozę dezercji czy prostą ucieczkę od polskości, ale o poważną odpowiedź, co to znaczy i jak być Polakiem, gdy historia urywa się z łańcucha – mówi reżyser Łukasz Witt-Michałowski.

Bilety są dostępne w kasach oraz na stronie internetowej teatru tutaj.

