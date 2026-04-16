Maraton w wąwozach Kazimierza Dolnego. Takiej imprezy tu jeszcze nie było

Nowe oblicze Kazimierza Dolnego

Kazimierz Dolny, znany dotychczas głównie z turystyki, renesansowej architektury i artystycznego klimatu, tym razem zaprezentuje się z zupełnie innej strony. Organizatorzy wydarzenia sportowego dostrzegli w tym miejscu ogromny potencjał, oferujący biegaczom znacznie więcej niż standardowe trasy.

Charakterystyczne lessowe wąwozy, miejscami niezwykle strome ściany, miękkie podłoże i malownicze nadwiślańskie wzgórza stanowią doskonałe, naturalne środowisko do rywalizacji trailowej. To specyficzne ukształtowanie terenu sprawia, że Kazimierz Dolny jest jedną z najciekawszych lokalizacji dla biegów terenowych w tej części kraju.

Trasy pełne wyzwań w Kazimierzu Dolnym

Centralny punkt zawodów – start i meta – usytuowany zostanie w samym sercu Kazimierza Dolnego, co nada wydarzeniu wyjątkową oprawę. Uczestnicy pobiegną przez najbardziej rozpoznawalne tereny wokół miasta, pokonując zarówno techniczne odcinki w wąwozach, jak i otwarte przestrzenie na wzgórzach, skąd roztacza się widok na dolinę Wisły.

Rywalizacja będzie wymagała od biegaczy dobrego przygotowania kondycyjnego i technicznego, ze względu na zmienną nawierzchnię, liczne podbiegi i zbiegi oraz naturalne przeszkody na trasie.

Organizatorzy przygotowali różne dystanse dla uczestników:

10 km (Brązowy Kogut),

półmaraton 21 km (Srebrny Kogut),

maraton 40 km (Złoty Kogut).

Dodatkowo zaplanowano trasę Nordic Walking na 21 km oraz specjalne biegi dla dzieci i młodzieży.

Dzięki tak zróżnicowanej ofercie, w zawodach mogą wziąć udział zarówno weterani biegów terenowych, jak i ci, którzy dopiero stawiają w tej dyscyplinie pierwsze kroki.

Kazimierz Dolny w prestiżowym cyklu Janosik Race Series

Dołączenie Kazimierz Dolny Race do cyklu Janosik Race Series to istotny etap w rozwoju tego projektu. Cykl, który do tej pory kojarzył się z terenami górskimi i podgórskimi, zyskuje nową, dynamiczną lokalizację. Choć przewyższenia są tu mniejsze, urozmaicona trasa i techniczne fragmenty w pełni to rekompensują.

Zainteresowanie nowymi wyzwaniami w unikalnym krajobrazie pod rozpoznawalną marką może sprawić, że pierwsza edycja wydarzenia na stałe wpisze się w wiosenny kalendarz startów. 18 kwietnia Kazimierz Dolny rozpocznie nowy etap w historii cyklu, mając szansę stać się jednym z najważniejszych punktów na sportowej mapie województwa lubelskiego.

