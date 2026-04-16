To nowe miejsce w którym mieszkańcy otrzymają pomoc. Psycholodzy na wyciągnięcie ręki

Moto Session w Lublinie

- Szykujemy bardzo szeroką ofertę dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin i par. Może się zgłosić każdy mieszkaniec Lublina. Nie trzeba skierowania. Można zapisać się telefonicznie, osobiście. Pierwsze spotkania ze specjalistami są to spotkania konsultacyjne, podczas których zostanie zaproponowana ścieżka pomocy. Przede wszystkim jest to miejsce oferujące wsparcie w standardzie gabinetów prywatnych. Będą tam odbywać się różne zajęcia grupowe, terapeutyczne, warsztatowe. Widzieliśmy ogromną potrzebę, żeby mieć takie miejsce, gdzie można kierować dalej osoby, które wymagają nieco dłuższego wsparcia - mówi Aleksandra Smotrycka-Kolbus, kierownik działu Interwencyjno-Terapeutycznego w Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

W Specjalistycznym Punkcie Wsparcia Rodzin w Kryzysie będzie psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog, seksuolog.

- Obecnie jest dużo kryzysów osobistych, które bardzo dotykają rodzinę. W punkcie wsparcia będzie udzielana kompleksowa pomoc rodzinom, dzieciom, młodzieży, rodzicom, wszystkim osobom, które potrzebują dalszego wsparcia po uzyskaniu takiej pomocy interwencyjnej w Centrum Interwencji Kryzysowej. W tym momencie istnieje luka, która dotyczy szybkości dotarcia do pomocy specjalistycznej. Jeśli do nas trafiają osoby w kryzysie, my zaopiekujemy się, świadczymy interwencję kryzysową, stabilizujemy stan tych osób, ale niektóre wymagają dalszej pomocy i specjalistycznej terapii. Teraz mamy miejsce, gdzie możemy te osoby skierować – mówi Agnieszka Zielińska-Bucior, dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.

Specjalistyczny Punkt Wsparcia Rodzin w Kryzysie znajduje się przy ul. Furmańskiej 2. Będzie działał od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00. Mogą się do niego zgłaszać mieszkańcy Lublina, którzy doświadczają kryzysów życiowych, trudności wychowawczych, skutków traum czy problemów w relacjach.

