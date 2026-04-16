Rozbrajają niewybuchy, ale nie tylko. 16 kwietnia przypada Dzień Sapera.

- Dzień Sapera to dobra okazja by pokazać jak ważną rolę pełnią żołnierze tej specjalności w Wojskach Obrony Terytorialnej. Tworzą oni nie tylko kompanię saperów, ale są też obecni w pododdziałach lekkiej piechoty od plutonów wsparcia po pojedyncze sekcje. Podczas szkoleń i działań saperzy zajmują się między innymi przygotowaniem terenu do obrony, budową umocnień, tworzeniem i usuwaniem przeszkód, czy rozpoznawaniem zagrożeń, ale ich rola jest szczególnie widoczna w czasie kryzysu, kiedy wspierają lokalne społeczności. To oni pojawiają się po powodziach, wichurach i podtopieniach, usuwają powalone drzewa, zabezpieczają teren, pomagają przywracać przejezdność dróg i zabezpieczają bezpieczeństwo mieszkańców – mówi kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.