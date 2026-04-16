Rozbrajają niewybuchy, ale nie tylko. 16 kwietnia przypada Dzień Sapera.

Olka Mazur
2026-04-16 14:47

W 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej może pracować nawet 500 saperów. Właśnie tyle etatów przewidziane jest dla tej specjalności. Ich praca to nie tylko rozminowywanie i neutralizacja niewybuchów. 16 kwietnia obchodzony jest Dzień Sapera, czyli Święto Wojsk Inżynieryjnych.

żołnierz

i

Autor: Pixabay.com Zdjęcie poglądowe
Moto Session w Lublinie

- Dzień Sapera to dobra okazja by pokazać jak ważną rolę pełnią żołnierze tej specjalności w Wojskach Obrony Terytorialnej. Tworzą oni nie tylko kompanię saperów, ale są też obecni w pododdziałach lekkiej piechoty od plutonów wsparcia po pojedyncze sekcje. Podczas szkoleń i działań saperzy zajmują się między innymi przygotowaniem terenu do obrony, budową umocnień, tworzeniem i usuwaniem przeszkód, czy rozpoznawaniem zagrożeń, ale ich rola jest szczególnie widoczna w czasie kryzysu, kiedy wspierają lokalne społeczności. To oni pojawiają się po powodziach, wichurach i podtopieniach, usuwają powalone drzewa, zabezpieczają teren, pomagają przywracać przejezdność dróg i zabezpieczają bezpieczeństwo mieszkańców – mówi kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.

Dzień Sapera to święto ustanowione w 1946 roku. Ma być okazją do przypomnienia dokonań saperów na wszystkich wojennych frontach, a także wspomnieniem tych co polegli za ojczyznę.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Moto Session 2026

Moto Session 2026
Galeria zdjęć 61
Lublin Radio ESKA Google News