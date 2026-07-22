Wcześniej odpad, teraz składnik żywności. Wytłoki z czarnuszki mogą zyskać nowe życie

Olka Mazur
2026-07-22 14:06

To co wcześniej było odpadem, teraz może być wykorzystywane np. jako składnik żywności. Naukowcy z Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego wymyślili, w jaki sposób można ponownie wykorzystać wytłoki z czarnuszki, czyli to co pozostaje po tłoczeniu oleju. Odpady zamienili w proszek o dużym potencjale odżywczym, a sposób jego powstawania opatentowali.

Dwaj naukowcy stoją przy maszynie laboratoryjnej. O badaniach nad wytłokami z czarnuszki przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: zdjęcie nadesłane, Politechnika Lubelska, fot. Tomasz Maślona/ Materiały prasowe
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– Potwierdziliśmy, że w procesie nie powstały niepożądane struktury ani związki, które mogłyby budzić zastrzeżenia w zastosowaniach spożywczych. To co się nam udało uzyskać, to to, że zaproponowany cykl procesowy przetwarzania tej czarnuszki po prostu nie zmienia struktury, nie zmienia wartości odżywczych tego materiału, po prostu nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym. Nikt wcześniej nie pomyślał, że można to zastosować właśnie jako materiał, czy element żywności pełnowartościowej. To głównie może być element pewnych potraw, ja myślę, że nawet w przemyśle farmaceutycznym mógłby zostać użyty. Jest to preparat, który ma pełne właściwości odżywcze związane z czarnuszką, z źródłem błonnika, no i innych minerałów, które po prostu tam są - mówi dr hab. Dariusz Chocyk, prof. uczelni z Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.

Preparat w formie proszku wyróżnia się właściwościami antyoksydacyjnymi oraz składem. Zawiera około 29,9 g białka w 100 g produktu oraz około 32,1 g błonnika pokarmowego. Oznacza to, że niemal jedna trzecia masy preparatu stanowi białko roślinne, a kolejna – błonnik wspierający pracę układu pokarmowego i metabolizm.

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