Libacja zakończona dramatem! 51-latek ugodził nożem młodszego kolegę

Dramat na osiedlu Śródmieście w Chełmie. 24-latek ranny w nogę

Do ataku doszło w minioną niedzielę około godziny 8.30 na jednej z prywatnych posesji na chełmskim osiedlu Śródmieście. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zranieniu nożem 24-letniego mężczyzny. Na miejsce natychmiast wysłano patrol oraz ratowników medycznych. Kiedy służby przybyły na miejsce, podejrzanego już tam nie było. Ranny z urazem nogi został przewieziony do szpitala, a po opatrzeniu mógł wrócić do domu.

- Policjanci w tym czasie rozpoczęli działania na miejscu. Zabezpieczyli ślady, w tym również nóż, którym został ugodzony pokrzywdzony, Z jego relacji wynikało, że wspólnie z innymi mężczyznami spożywał alkohol. W pewnej chwili jeden z nich zaczął mu grozić kierując ostrze noża w jego stronę. Gdy wywiązała się między nimi sprzeczka, zranił go w udo – informuje nadkomisarz Ewa Czyż z policji z Chełma.

Zatrzymanie sprawcy i zarzuty dla 51-latka z Chełma

Mundurowi błyskawicznie ustalili tożsamość podejrzanego i zatrzymali go. Okazał się nim 51-letni mieszkaniec Chełma, który był pod wpływem alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu, gdzie przedstawiono mu zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania obrażeń ciała. Następnie został doprowadzony do prokuratury. Śledczy zastosowali wobec niego dozór policji, a także zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Grób Jerzego Sioły na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie