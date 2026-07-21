Zmarł były rektor KUL

Były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filozof, etyk ks. prof. Andrzej Szostek zmarł we wtorek w wieku 80 lat – przekazała w komunikacie Archidiecezja Lubelska.

Ks. prof. Szostek należał do środowiska lubelskiej szkoły filozoficznej. Był uczniem i współpracownikiem ks. prof. Tadeusza Stycznia, kontynuatora prac Karola Wojtyły w Katedrze Etyki KUL. Wśród jego zainteresowań badawczych były takie zagadnienia jak m.in. argumentacja w etyce, etyka a antropologia, struktura sumienia, etyka szczegółowa, myśl filozoficzna Karola Wojtyły.

Zdaniem obecnego rektora KUL ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, ks. prof. Szostek należał do najwybitniejszych polskich etyków ostatnich dziesięcioleci. „Był uczonym, który pytania o wolność, sumienie i odpowiedzialność odnosił nie tylko do teorii moralności, lecz także do konkretnych sporów społecznych, życia Kościoła i odpowiedzialności instytucji” – zaznaczył rektor, cytowany w komunikacie uczelni.

"Głos wyrazisty, samodzielny i potrzebny"

Ks. prof. Szostek urodził się 9 listopada 1945 r. w Grudziądzu. Ukończył studia filozoficzne na KUL. Należał do Zgromadzenia Księży Marianów. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1970 r., a wieczyste w 1973 r. Święcenia kapłańskie przyjął rok później w Górze Kalwarii.

Pracę w KUL rozpoczął w 1970 r. jako stażysta w Katedrze Etyki, a następnie przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego. Poza KUL wykładał także w Rzymie i Liechtensteinie. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1997 r.

W latach 1992-1998 był prorektorem KUL ds. kontaktów z zagranicą. Od 1993 r. przez dziesięć lat kierował Katedrą Etyki Szczegółowej KUL. W 1998 r. został wybrany rektorem KUL i pełnił tę funkcję przez dwie kadencje do 2004 r. Od 2002 r. do przejścia na emeryturę w 2018 r. kierował Katedrą Etyki KUL.

Ks. prof. Szostek opublikował ok. 200 prac, w tym książki: „Der Stein um den Menshen” (wraz z Karolem Wojtyłą i Tadeuszem Styczniem), „Normy i wyjątki”, „Miłości gdzie jesteś? Medytacje rekolekcyjne” (wspólnie z Tadeuszem Styczniem), „Natura – rozum – wolność”, „Wokół godności prawdy i miłości”.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2021 r. został Honorowym Obywatelem Miasta Lublin.

Obecny rektor KUL przypomniał, że ks. prof. Szostek zabierał głos także w sprawach wykraczających poza filozofię akademicką. Wypowiadał się na temat bioetyki, kary śmierci, odpowiedzialności społecznej, kondycji Kościoła, wolności uniwersytetu oraz granic posłuszeństwa wobec instytucji. Nie unikał sporów, również wtedy, gdy jego stanowisko spotykało się z krytyką.

„Jego zdolność do dialogu nie oznaczała rezygnacji z własnych przekonań. Przeciwnie – wynikała z przekonania, że drugiego człowieka należy traktować poważnie, a więc odpowiadać na jego argumenty, nie zaś przypisywać mu intencje lub zamykać rozmowę. W życiu publicznym i akademickim był to głos wyrazisty, samodzielny i potrzebny” – ocenił rektor.

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