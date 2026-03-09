W województwie lubelskim jest więcej kobiet niż mężczyzn. Co jeszcze mówią dane statystyczne?

- Kobiety średnio żyją dłużej od panów o 8 lat. Panie przeważają głównie w miastach na prawach powiatu. Zdecydowana większość pań pracuje w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja, działalność usługowa. Natomiast jeżeli chodzi o panów, to jest budownictwo, transport, gospodarka magazynowa, rolnictwo, przemysł – mówi Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.

W czołówce gmin, w których żyje więcej kobiet niż mężczyzn są gmina Puławy, Lublin, Chełm, Zamość, czy Kraśnik. W Lublinie na 100 panów przypada 116 pań, w Zamościu 115, natomiast w Kraśniku 114.

Natomiast w czołówce gmin, w których żyje więcej mężczyzn niż kobiet są gminy: Ulan-Majorat, Jabłoń, Wyryki, Zalesie i Komarówka Podlaska. W Ulanie-Majoracie na 100 pań przypada 109 panów, w Jabłoniu i w Wyrykach 108, w Zalesiu i w Komarówce Podlaskiej 106.

