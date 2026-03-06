UMCS zaprasza w swoje progi! Uczelnia otworzy drzwi dla przyszłych studentów

Arkadiusz Więsek
2026-03-06 15:23

11 marca Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej organizuje Drzwi Otwarte. W ramach wydarzenia przyszli kandydaci na studentów będą mogli poznać uczelnię i wziąć udział w warsztatach. Na gości będzie czekało wiele atrakcji, próbne egzaminy na wydział artystyczny czy pokazy w laboratoriach.

Dni otwarte rozpocznie gala rankingu szkół średnich „Perspektywy”.

Zapraszamy wszystkich kandydatów, przed którymi stoi jedna z poważniejszych decyzji w dorosłym życiu, czyli wybór kierunku studiów, który wiele może potem determinować. Zapraszamy na inaugurację, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji. Tam rozpoczniemy galą lubelskiego rankingu liceów i techników "Perspektywy", gdzie między innymi wystąpi znany influencer, a jednocześnie prawnik Marcin Kruszewski, który prowadzi kanał "Prawo Marcina". Opowie on nieco o prawach ucznia w szkołach. W Centrum Kultury Fizycznej odbędzie się turniej o puchar rektora UMCS, także osoby zainteresowane sportem będą miały okazję się wykazać - mówi Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Ponadto, tegoroczni maturzyści będą mieli okazję spotkać się z ekspertami z CKE w Krakowie. Drzwi UMCS będą otwarte 11 marca od godziny 9:00, więcej szczegółów znajdziecie tutaj.

