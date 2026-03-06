Ta choroba to cichy złodziej wzroku. Często rozwija się bezobjawowo, co utrudnia jej rozpoznanie

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Każdy po 40 roku życia powinien się zbadać w kierunku wczesnych objawów jaskry. Czasami ta choroba może rozwijać się wcześniej, szczególnie u osób z jaskrą w rodzinie. Poza tym krótkowzroczność, cukrzyca i z jednej strony nadciśnienie, ale też bardzo niskie ciśnienie, które kojarzone jest też na przykład z zimnymi dłońmi, stopami. To też są czynniki ryzyka. Jaskra rozwija się zazwyczaj bardzo podstępnie przez długie lata. Uszkadza nerw wzrokowy wywołując charakterystyczne ubytki w polu widzenia. Najczęściej związana jest z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Nieleczona prowadzi do nieodwracalnej ślepoty – mówi prof. Robert Rejdak, szef Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej USK1 w Lublinie.

Lista placówek, w których można skorzystać z bezpłatnych badań okulistycznych dostępna jest pod adresem www.tydzienjaskry.pl.

W Polsce na jaskrę choruje około 800 tys. osób. Połowa z nich prawdopodobnie nie wie, że choruje i nie ma świadomości, że stopniowo traci wzrok.

