W poniedziałek przed godz. 14 policjanci z opolskiej drogówki zauważyli Audi A3 jadące bez włączonych świateł mijania. Kierowca nie miał zapiętych pasów i rozmawiał przez telefon trzymany w ręku. Funkcjonariusze użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, by zatrzymać pojazd do kontroli.

Mężczyzna zignorował polecenia i gwałtownie przyspieszył. Podczas ucieczki nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Na łuku stracił panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy pas i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Mimo uszkodzonych kół próbował jechać dalej. Uszkodzenia doprowadziły jednak do obrócenia się auta na jezdni i jego unieruchomienia. Za kierownicą siedział 23-letni obywatel Ukrainy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci ustalili również, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami i był już wcześniej karany za jazdę bez nich. Był też poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim.

Podczas dalszych czynności funkcjonariusze skontaktowali się z właścicielem Audi. Okazało się, że 23-latek zabrał samochód kolegi z parkingu zakładu pracy bez jego wiedzy i zgody.

Mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz krótkotrwałego użycia cudzego samochodu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Został przekazany Straży Granicznej w związku z wnioskiem policji o zobowiązanie go do powrotu do kraju pochodzenia.