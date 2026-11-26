Informacja o zdarzeniu w lesie na terenie gminy Biszcza dotarła do biłgorajskich policjantów w środę (26.11) około godziny 9.30. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przy wycince drzew pracowało dwóch mężczyzn w wieku 34 oraz 62 lat. W trakcie robót na starszego z nich spadł konar drzewa.

Do poszkodowanego wezwano pomoc medyczną i rozpoczęto reanimację, która nie przyniosła rezultatu – 62-latek zmarł. Funkcjonariusze wykonali na miejscu czynności procesowe pod nadzorem prokuratora, a ciało zmarłego zabezpieczono na potrzeby sekcji zwłok.

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Śledczy pod nadzorem prokuratury ustalają dokładny przebieg i okoliczności tego wypadku. Równocześnie policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania prac przy wycince drzew.