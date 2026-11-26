Zdarzenie miało miejsce około godziny 16.30 na nieoświetlonym odcinku drogi. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Renault Master 19-latek potrącił pieszego podczas przejazdu przez teren niezabudowany.

Kierowca busa był trzeźwy. Policjanci ustalają dokładne okoliczności wypadku. Decyzją prokuratora ciało 57-latka zostało zabezpieczone do dalszych badań.

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Jak przekazała nadkomisarz Ewa Czyż, pieszy najprawdopodobniej nie miał na sobie elementów odblaskowych. Policja przypomina, że po zmierzchu piesi poruszający się poza obszarem zabudowanym mają obowiązek ich używać. Odblaski mogą sprawić, że pieszy będzie widoczny dla kierowcy nawet z odległości 150 metrów.

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