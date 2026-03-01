Ukradł zegary i biżuterię, potem zalał mieszkanie. Grozi mu 10 lat więzienia

Dzielnicowy z Trzeszczan pod Hrubieszowem zatrzymał 43-letniego włamywacza.

Mężczyzna włamał się do niezamieszkałego domu należącego do 76-latka.

Z mieszkania ukradł trzy zegary, radio, telewizor oraz biżuterię.

Wartość skradzionych przedmiotów oszacowano na około 4 tys. zł.

Sprawca próbował zatrzeć ślady, wyrywając kran w łazience i zalewając dom wodą.

Straty spowodowane zalaniem wyniosły około 5 tys. zł.

43-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

Prawdziwego geniusza występku zatrzymał dzielnicowy z Trzeszczan pod Hrubieszowem. Policjant wpadł na trop włamywacza, który dostawszy się do niezamieszkałego domu jął plądrować go, zabierając co cenniejsze rzeczy. Następnie... chciał zalać budynek wodą urywając kran w łazience. 43-letni włamywacz tłumaczył, że próbował w ten sposób zatrzeć ślady. Był jednak na bakier ze znajomością praw fizyki, gdyż łazienka położona jest w tym domu znacznie niżej niż pokój, skąd zabrał naścienne zegary i biżuterię...

Czytaj też: Autobus MPK w pułapce na przejeździe. Kierowca podjął desperacką próbę ucieczki

- Jak ustalono właścicielem posesji jest 76- latek, który na co dzień w niej nie zamieszkuje. Ujawniono, że w domu jest wyrwane okno i ktoś włamał się do środka budynku. Sprawca celowo zalał mieszkanie wodą chcąc zatrzeć za sobą ewentualne ślady wyrywając kran w łazience. Ustalono, także, że z mieszkania skradziono trzy zegary, radio, telewizor oraz biżuterię. Łączna wartość skradzionych przedmiotów to około 4 tysięcy złotych. Natomiast wartość strat związana z zalaniem mieszkania to 5 tysięcy złotych - informuje aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z KPP Hrubieszów.

Czytaj też: Zasadzka na kuriera w Lubartowie. 23-latek przyjechał po pieniądze i gorzko tego pożałował

Złodziejowi grozi 10 lat więzienia. - Skradzione mienie zostało w całości odzyskane przez policjantów - dodaje Krystkowiak z KPP Hrubieszów.