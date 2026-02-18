W tej wsi mieszkał Skolim. Słynie z wydmuchiwania szkła

Na mapie województwa lubelskiego nie brakuje miejsc, które na pierwszy rzut oka wydają się niepozorne, lecz tak naprawdę skrywają w sobie wiele. Tak jest w przypadku wsi, której dzieje nierozerwalnie związane są z hutnictwem szkła. To właśnie tu przez lata pracowały piece hutnicze, a wydmuchiwanie szkła stało się symbolem miejscowości. Co więcej, właśnie z tej okolicy wywodzi się znany dziś szerokiej publiczności artysta - Soklim.

Gdzie mieszkał Skolim? To niepozorna wieś

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, to aktor i wokalista, który w ostatnich latach zdobył ogromną popularność. Szerokiej publiczności dał się poznać najpierw jako aktor serialowy - występował m.in. w produkcjach telewizyjnych, gdzie zyskał rozpoznawalność i sympatię widzów. Prawdziwy przełom przyniosła mu jednak kariera muzyczna. Jego energetyczne utwory disco polo i latino-dance, takie jak "Wyglądasz idealnie" czy "Temperatura", szybko stały się internetowymi hitami, zdobywając miliony odsłon i królując na imprezach w całej Polsce. Co ciekawe, przez sporą część swojego życia Konrad Skolimowski nie mieszkał w dużych metropoliach, a wręcz przeciwnie - w małej wsi na Lubelszczyźnie! To m.in. Huta-Dąbrowa była jego ojczyzną.

Huta-Dąbrowa

Huta-Dąbrowa to niewielka wieś malowniczej gminie Krzywda (powiat łukowski). Co ciekawe, jej nazwa nie jest przypadkowa - od niemal dwóch stuleci związana jest z przemysłem szkła, który wywarł ogromny wpływ na rozwój tej społeczności.

Huta szkła – serce wsi

W 1824 roku powstała tu huta szkła, która stopniowo przekształciła się w jedno z ważniejszych miejsc produkcji szkła w regionie. Surowcami naturalnymi, takimi jak piasek czy drewno opałowe, sprzyjającymi produkcji szkła, wieś zawdzięczała szybkie rozwinięcie. Zakład przez lata eksportował swoje wyroby na rynki europejskie i północnoamerykańskie, a jego załoga liczyła nawet ponad 1000 pracowników w najlepszych okresach działalności.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Wieś, w której mieszkał Skolim. Huta-Dąbrowa [ZDJĘCIA]

8

Szkło w Hucie-Dąbrowie – od rzemiosła do legendy

Tradycja wydmuchiwania szkła to nie tylko przemysłowa metoda produkcji butelek i naczyń, ale także forma ręcznego rzemiosła, w której mistrzowie hutniczego fachu tworzyli unikalne wyroby. Współcześnie takie techniki są rzadkie i coraz bardziej doceniane jako dziedzictwo kulturowe.