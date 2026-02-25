Najdłuższe schody na kuli ziemskiej. Wejście na nie jest surowo wzbronione

Szwajcarskie Alpy Berneńskie kryją rekordowe schody o 11 674 stopniach.

Trasa prowadzi na szczyt Niesen i pokonuje przewyższenie 1669 metrów.

Konstrukcja jest areną corocznego, ekstremalnego biegu Niesen Stairway Run.

Obiekt nie jest dostępny turystycznie na co dzień ze względów bezpieczeństwa.

W sercu Alp Berneńskich znajduje się inżynieryjna ciekawostka, która nie ma sobie równych na całym globie. Mowa o prowadzących na szczyt góry Niesen schodach, które uznawane są za najdłuższy tego typu obiekt na świecie. Licząca aż 11 674 stopnie trasa ciągnie się od dolnej stacji kolejki aż niemal na sam wierzchołek masywu, przypominającego kształtem piramidę i wznoszącego się na wysokość 2362 m n.p.m.

Imponujące parametry konstrukcji

Betonowe stopnie biegną wzdłuż torowiska kolejki linowo-szynowej Niesenbahn, pokonując imponującą różnicę wysokości wynoszącą 1669 metrów. To dystans, który można porównać do wspinaczki po niemal 3,5-kilometrowej pionowej ścianie. Mimo że gigantyczna konstrukcja kusi wielu poszukiwaczy przygód, wstęp na nią jest zazwyczaj niemożliwy. Schody pełnią funkcję drogi ewakuacyjnej oraz serwisowej, dlatego ze względów bezpieczeństwa zostały całkowicie wyłączone z ruchu turystycznego. Zdjęcia schodów znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Najdłuższe schody świata [ZDJĘCIA]

6

Ekstremalny sprawdzian dla sportowców

Istnieje jednak jeden wyjątek od surowego zakazu. Raz w roku organizowane są tam zawody Niesen Stairway Run, które przyciągają śmiałków z całego globu, gotowych zmierzyć się z tym morderczym dystansem. Uczestnicy muszą pokonać wszystkie stopnie, biegnąc pod górę. Najlepsi zawodnicy radzą sobie z tym wyzwaniem w niesamowitym tempie, osiągając szczyt w czasie około dwóch godzin lub szybciej. Wydarzenie to uchodzi za jeden z najtrudniejszych biegów górskich organizowanych na świecie.

Dla osób, które nie planują wypluwać płuc podczas biegu, góra Niesen ma do zaoferowania inną alternatywę. Na szczyt regularnie kursuje kolejka, która dowozi pasażerów na miejsce w niespełna 30 minut. Z okien wagoników oraz z samego wierzchołka rozpościera się spektakularna panorama Alp Berneńskich i jeziora Thun, dostępna bez wylewania siódmych potów.