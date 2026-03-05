Ugodził ojca nożem i groził, że wysadzi budynek. Usłyszy zarzuty

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

41-latek został zatrzymany w środę wieczorem po tym jak ranił swojego ojca nożem, był agresywny wobec policjantów i uciekł z budynku. Została od niego pobrana krew w celu sprawdzenia, czy był pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

- Mężczyzna usłyszy pięć zarzutów: znęcania się nad rodzicami, spowodowania obrażeń ciała u ojca, sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa wielu osób lub mienia o wielkich rozmiarach oraz utrudniania policjantom czynności służbowych oraz ich znieważania w trakcie i podczas wykonywania tych czynności – mówi prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Prokuratura jeszcze dzisiaj wystąpi do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 41-latka. Za zarzucane czyny mężczyzna może trafić za kratki nawet na 8 lat. O tym zdecyduje sąd.

Wcześniej był już karany za przestępstwa narkotykowe.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Gra planszowa: Rezerwat