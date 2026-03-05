Dzieci zagrożone otyłością. Ma pomóc miejski program

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Trzecia edycja programu planowana jest na lata 2025-2027. W tym programie w roku 2025 wzięło udział 2714 osób, w tym 2000 uczniów, 496 rodziców opiekunów, 160 nauczycieli oraz 58 pracowników stołówek szkolnych. Na cały program trzecią edycję przekazujemy kwotę 1,2 mln zł – mówi Anna Augustyniak, wiceprezydent Lublina.

Na udział w III edycji programu „Jedz z Głową” zdecydowało się 40 lubelskich szkół. W minionym roku przeprowadzono ponad 120 warsztatów dla dzieci oraz 60 webinarów dla rodziców.

- 40 szkół zdecydowało się na udział w programie, co jest wynikiem bardzo dobrym. W tych szkołach przeprowadziliśmy 124 warsztaty. Zrealizowaliśmy też 62 webinary. Intendenci zostali przeszkoleni również z częścią praktyczną. My w 2025 roku zajęliśmy się realizacją pierwszych ważnych zadań. Zmierzyliśmy i zważyliśmy dzieci. Jeśli chodzi o dzieci z nadwagą w tej grupie pierwszoklasistów to jest ich około 10,8% i 6,6% jeśli chodzi o otyłość w tej samej grupie wiekowej. 2000 uczniów udało nam się przebadać - mówi Justyna Siwiela-Tomaszczyk z Centrum Edukacji Żywieniowej i Dietoterapii VitaNutrica, które realizuje program „Jedz z Głową”.

Miasto Lublin prowadzi walkę z problemem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży od 2012 roku.

