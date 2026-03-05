Trudna sytuacja Grupy Azoty Puławy. Związkowcy spotkali się z politykami

Lublin: Strażacy ćwiczyli jak uratować osobę, pod którą załamał się lód

- Liczymy, że nasz głos dotrze do odpowiednich ministerstw, do rządu. Jesteśmy fabryką, która produkuje nawozy i od tego zależy bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Jeżeli takie firmy jak Puławskie Azoty będą się borykały z takimi problemami, no to ostatecznie skończy się na tym, że polski producent nawozów upadnie. Wtedy będziemy całkowicie zależni od cen, które podyktują nam firmy produkujące za naszą wschodnią granicą. Nie może być tak, że gałąź przemysłu, która odpowiada za bezpieczeństwo żywnościowe kraju z uwagi na obciążenia i uwarunkowania prawne nie jest konkurencyjna na rynku, przez co popada w kłopoty finansowe. Drugim takim aspektem jest niekontrolowany napływ nawozów z Rosji, z którym też się mierzymy. Dlaczego pozwalamy, żeby w Polsce były sprzedawane nawozy, które de facto finansują reżim Putina? – mówi Paweł Wójcik, rzecznik Solidarności Grupy Azoty Puławy.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele nowego zarządu Grupy Azoty Puławy.

- Największy problem, którego nie da się zwymiarować jeśli chodzi o skalę to jest zarządzenie tymi przewymiarowanymi inwestycjami, które zostały dokonane w ciągu ostatnich ośmiu lat i zobowiązaniami finansowymi które zostały na to zaciągnięte. Gdyby nie ta sytuacja cała Grupa Azoty w tym grupa Azotowe Puławy jej wyniki by były dużo dużo lepsze niż są dzisiaj - mówi Marcin Celejewski, prezes Grupy Azoty Puławy.

Związkowcy liczą, że środowe spotkanie zwróci uwagę osób odpowiedzialnych za rozwój przemysłu, rolnictwa na problemy spółki i zmotywuje do ich rozwiązywania. Ich stanowisko w tej sprawie ma być przedstawione na czwartkowym sejmiku województwa lubelskiego.

