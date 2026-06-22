Uciekał quadem przez centrum Lublina. Ludzie uciekali mu z drogi

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-22 19:20

34-letni obywatel Gruzji odpowie za brawurową ucieczkę quadem ulicami centrum Lublina. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a podczas pościgu stwarzał zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu. Jak ustalili policjanci, miał również sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21.30. Kierujący quadem rozpoczął ucieczkę przed policjantami przez centrum Lublina. Poruszał się m.in. w rejonie Placu Litewskiego, Alei Racławickich oraz ulic Zielonej, Świętoduskiej i Niecałej. W trakcie jazdy nie stosował się do znaków drogowych, jechał chodnikami, wjeżdżał w miejsca objęte zakazem ruchu i zmuszał pieszych do ucieczki z toru jazdy.

Czytaj też: Pijany mężczyzna terroryzował przechodniów na ulicy. Groził bronią i kazał ofierze klęczeć

Pościg zakończył się odnalezieniem i zabezpieczeniem quada na parkingu przy ulicy Niecałej. Kryminalni z IV Komisariatu Policji w Lublinie ustalili tożsamość kierowcy i zatrzymali 34-letniego obywatela Gruzji. W ustaleniach pomocny okazał się monitoring miejski, który zarejestrował część pościgu.

Mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu. Odpowie także za wykroczenia związane z niebezpieczną jazdą. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Policjanci zabezpieczyli od niego 20 tys. zł na poczet przyszłej kary i skierowali wniosek do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej go do opuszczenia Polski. Za ucieczkę przed policją grozi mu do 5 lat więzienia.

Białystok. Pościg za kierowcą BMW. 25-latek rozbił auto o latarnię
Zmontowane zdjęcie przedstawia dwa kadry: w okręgu niebieskie światła pojazdu policyjnego w centrum Lublina podczas nocnego pościgu, w tle piesi uciekający z drogi. Obok wstawka z wizerunkiem zatrzymanego mężczyzny z zakrytą twarzą, ubranego w niebieską koszulę. Więcej o pościgu quadem przez Lublin przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 10
Lublin