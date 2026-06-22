Uciekał quadem przez centrum Lublina. Ludzie uciekali mu z drogi

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 21.30. Kierujący quadem rozpoczął ucieczkę przed policjantami przez centrum Lublina. Poruszał się m.in. w rejonie Placu Litewskiego, Alei Racławickich oraz ulic Zielonej, Świętoduskiej i Niecałej. W trakcie jazdy nie stosował się do znaków drogowych, jechał chodnikami, wjeżdżał w miejsca objęte zakazem ruchu i zmuszał pieszych do ucieczki z toru jazdy.

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Pościg zakończył się odnalezieniem i zabezpieczeniem quada na parkingu przy ulicy Niecałej. Kryminalni z IV Komisariatu Policji w Lublinie ustalili tożsamość kierowcy i zatrzymali 34-letniego obywatela Gruzji. W ustaleniach pomocny okazał się monitoring miejski, który zarejestrował część pościgu.

Mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz kierowania pojazdem pomimo sądowego zakazu. Odpowie także za wykroczenia związane z niebezpieczną jazdą. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Policjanci zabezpieczyli od niego 20 tys. zł na poczet przyszłej kary i skierowali wniosek do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej go do opuszczenia Polski. Za ucieczkę przed policją grozi mu do 5 lat więzienia.

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