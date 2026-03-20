Tysiące osób spotkają się na Majdanku. To jedno z najbardziej symbolicznych nabożeństw

Jedno z najbardziej symbolicznych nabożeństw w regionie

Droga Krzyżowa na Majdanku odbędzie się o godz. 18.00 i będzie to już jej 26. edycja. Organizatorami wydarzenia są Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, a gospodarzem Państwowe Muzeum na Majdanku.

Nabożeństwo od lat uznawane jest za jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń wielkopostnych w regionie. Łączy modlitwę z pamięcią o ofiarach totalitaryzmów oraz skłania do refleksji nad odpowiedzialnością za współczesny świat. Tegoroczne rozważania będą koncentrować się wokół słów „Ojcze, przebacz…”.

Lublin. Tak wyglądała droga krzyżowa na Majdanku

– W tym roku chcemy przyjrzeć się słowom Jezusa, które wypowiedział umierając na krzyżu: „Ojcze, przebacz…”. (…) chcemy szukać odpowiedzi na pytania: Czy człowiek jest w stanie przebaczyć? Czy można cieszyć się prawdziwym pokojem na świecie, gdy człowiek nie potrafi przebaczać? – mówi ks. Mateusz Wójcik z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

Przeżycie, które zostaje na długo

Uczestnicy podkreślają, że Droga Krzyżowa na Majdanku ma wyjątkowy, poruszający charakter. Szczególnie silne emocje towarzyszą jej po zmroku, gdy ciszę przerywają jedynie rozważania i wspomnienia więźniów.

– Przejście Drogi Krzyżowej na Majdanku jest bardzo poruszającym przeżyciem, w szczególności jeśli idzie się w nocy (…) – wspomina Natalia Stachura z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. – Wspólna modlitwa w miejscu, w którym wydarzyło się wiele cierpienia daje do myślenia.

Jak dodaje, ogromne znaczenie ma także obecność innych uczestników i poczucie wspólnoty. Zaangażowanie młodych ludzi sprawia, że wydarzenie nabiera jeszcze głębszego wymiaru.

Ułatwienia dla uczestników i wspólna modlitwa o pokój

W związku z dużym zainteresowaniem wydarzeniem Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie przygotował dodatkowe kursy komunikacji miejskiej. Przed rozpoczęciem nabożeństwa uruchomione zostaną dodatkowe autobusy linii 47, 153, 157 i 158.

Z kolei po zakończeniu Drogi Krzyżowej, około godz. 20.30, przewidziano dodatkowe kursy na liniach 21, 23, 47, 153, 156, 157, 158 oraz 161.

Tradycyjnie wydarzenie zakończy się wspólną modlitwą o pokój na świecie. Poprowadzą ją przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego oraz greckokatolickiego, podkreślając jedność i znaczenie przebaczenia we współczesnym świecie.

14