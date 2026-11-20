Wzmożony ruch lotnictwa wojskowego nad krajem to efekt naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i upadku trzech obiektów w południowo-wschodniej części Polski. Jak wcześniej potwierdził szef Ministerstwa Obrony Narodowej, w trzech różnych miejscach spadły dwie rakiety oraz najprawdopodobniej dron o napędzie odrzutowym. Po tych wydarzeniach w serwisie Flightradar24 dostrzeżono między innymi wojskowego Boeinga E-3F Sentry oraz holenderską maszynę tankującą Airbus A330 MRTT.

Airbus A330 i Boeing E-3F Sentry nad Polską. Dane z Flightradar24

Użytkownicy aplikacji Flightradar24 zwrócili uwagę na dwa konkretne samoloty wykonujące operacje w polskiej przestrzeni powietrznej. Jednym z nich jest wielozadaniowy Airbus A330-243 MRTT, który znajduje się na wyposażeniu sił powietrznych Holandii. Maszyna ta jest przystosowana między innymi do uzupełniania paliwa innych samolotów bezpośrednio w trakcie lotu.

Kolejnym zauważonym obiektem jest Boeing E-3F Sentry, pełniący funkcję samolotu dozoru przestrzeni powietrznej oraz wczesnego ostrzegania. Wyposażenie tej konstrukcji w zaawansowane systemy radarowe pozwala na dokładne śledzenie sytuacji na niebie i wspomaganie koordynacji operacji lotniczych.

Brakuje jednak oficjalnych komunikatów potwierdzających, że rejsy tych konkretnych maszyn mają bezpośredni związek z upadkiem niezidentyfikowanych obiektów na polskim terytorium.

Szef MON o rakietach i dronie na terenie Polski

W piątek minister Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał informacje o trzech lokalizacjach, w których spadły obiekty naruszające polskie niebo. Służby odnalazły je w miejscowościach Mołodycz w powiecie jarosławskim, Rudnik nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim.

Szef resortu obrony ujawnił, że obiekt odnaleziony w Nowym Lipowcu to zidentyfikowana już rakieta Ch-101. W drugiej lokalizacji także spadł pocisk rakietowy, z kolei trzecie znalezisko to najpewniej dron odrzutowy.

„W tym ostatnim przypadku już najwięcej możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy”

- oświadczył podczas konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier dodał, że w trakcie nocnej akcji w powietrzu operowały polskie myśliwce F-16 oraz szwedzkie maszyny Gripen, którym wsparcia udzielał holenderski samolot do tankowania. W działaniach brał udział również samolot wczesnego rozpoznania.

Niezidentyfikowany obiekt spadł pod Chmielkiem. Trwa akcja służb