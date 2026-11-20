Gdzie odwołano lekcje na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu? Lista zamkniętych szkół

Część uczniów z województw lubelskiego i podkarpackiego pozostała w piątek w domach. Zawieszenie nauki to bezpośredni skutek informacji o upadku rakiet w tych regionach. Artur Pawłowski, pełniący funkcję rzecznika prasowego Kuratorium Oświaty w Lublinie, oficjalnie poinformował o wstrzymaniu pracy placówek oświatowych na terenie powiatu biłgorajskiego.

„Zajęcia zostały zawieszone, dziś lekcji w tych szkołach nie będzie”

- przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową Artur Pawłowski.

Wstrzymanie nauki objęło tam łącznie sześć podstawówek. Na terenie gminy Obsza zamknięto szkoły w Babicach, Zamchu oraz w samej Obszy. Z kolei w gminie Łukowa uczniowie nie przyszli na lekcje w Chmielku i Łukowej, natomiast w gminie Biszcza zamknięto placówkę w Góździe Lipińskim. Analogiczne decyzje zapadły w województwie podkarpackim, gdzie w Rudniku nad Sanem odwołano piątkowe zajęcia w szkołach podstawowych numer 2 oraz 3.

Wybuch i upadki obiektów w Nowym Lipowcu oraz Rudniku nad Sanem

Cała sytuacja rozpoczęła się od groźnych incydentów o poranku. W położonym w powiecie biłgorajskim Nowym Lipowcu na przyleśne pole runął niezidentyfikowany obiekt, który po uderzeniu w ziemię stanął w płomieniach. Równocześnie przed godziną 7:00 funkcjonariusze policji z okolic Rudnika nad Sanem odebrali kilkanaście zawiadomień dotyczących potencjalnego upadku innej maszyny. Wiceburmistrz Dariusz Świta poinformował, że mieszkańcy tamtych terenów słyszeli ogromny huk. Do incydentu doszło prawdopodobnie na terenach leśnych rozciągających się pomiędzy miejscowościami Kopki i Rudnik, gdzie błyskawicznie skierowano odpowiednie służby ratunkowe i mundurowe.

Szef MON potwierdza upadek rakiety Ch-101 i drona w Polsce

Szczegóły dotyczące pochodzenia obiektów przedstawił podczas spotkania z dziennikarzami wicepremier oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk przekazał, że służby ustaliły trzy lokalizacje upadku obiektów, które wcześniej wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Mowa o Nowym Lipowcu na terenie powiatu biłgorajskiego, Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim, a także o miejscowości Mołodycz leżącej w powiecie jarosławskim.

„W tym ostatnim przypadku już najwięcej możemy powiedzieć, że to była rakieta Ch-101, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jest zlokalizowana w tym miejscu. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, a w trzecim najprawdopodobniej to dron odrzutowy”

- poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.

Myśliwce F-16 i systemy Patriot w akcji po ataku Rosji na Ukrainę

Zaistniałe wydarzenia są bezpośrednio powiązane z potężnym uderzeniem rakietowym, jakie Rosja przeprowadziła na terytorium Ukrainy. Minister obrony narodowej zaznaczył, że przez wszystkie nocne godziny polskiego nieba strzegły myśliwce F-16 oraz szwedzkie maszyny Gripen, wspierane przez holenderski powietrzny tankowiec. Wojsko uruchomiło także naziemne instalacje przeciwlotnicze.

„Dzisiaj jeszcze w trakcie trwania naszej odprawy mieliśmy kolejne podniesione systemy. Systemy Patriot zlokalizowane wokół lotniska Jasionka w Rzeszowie oraz w okolicach Świdnika na Lubelszczyźnie zostały aktywowane. Systemy naziemne POPRAD oraz Pilica Plus zostały aktywowane. W akcji uczestniczą również śmigłowce, uczestniczą, bo dalej operują w powietrzu oraz trzy brygady Wojsk Obrony Terytorialnej”

- wyliczał minister obrony narodowej.

Zdaniem wicepremiera naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to celowa prowokacja ze strony władz w Moskwie.

„Jest to kolejna prowokacja Federacji Rosyjskiej, a jej data nie jest przypadkowa. Dzisiaj odbywają się ćwiczenia »koalicji chętnych« w Nowej Dębie w pobliżu tych miejsc, w których operowały nasze siły powietrzne”

- podsumował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Niezidentyfikowany obiekt spadł pod Chmielkiem. Trwa akcja służb