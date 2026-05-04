Tym razem studenci będą edukować o chorobie Alzheimera i Parkinsona. Już niedługo kolejna akcja „Skonsultuj z Farmaceutą”

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę

- Będziemy rozmawiali tutaj głównie o chorobie Alzheimera, o chorobie Parkinsona. Skupimy się na tym, kto jest najbardziej narażony, jak wcześnie to zdiagnozować, gdzie się badać. Szczególnie chcielibyśmy poruszyć świadomość społeczeństwa na temat tych chorób, na temat ich istotności. Są to rzeczy, których nie można bagatelizować. Są to choroby, które nam towarzyszą już praktycznie w bardzo dużym stopniu. Rozwijają się w dużym tempie w dzisiejszym społeczeństwie - mówi Jan Wilk z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Akcja edukacyjna "Skonsultuj z Farmaceutą" odbędzie się w dniach od 11 do 17 maja w mediach społecznościowych. W sobotę 16 maja w galerii handlowej przy al. Unii Lubelskiej 2 od godziny 11:00 mieszkańcy Lublina będą mogli wykonać podstawowe badania.

- Zawsze przygotowujemy rożne stoiska, aby dotrzeć do ludzi i informować ich. Będzie farmaceuta, który będzie mówił o przeglądach lekowych, będzie można podpytać, ale będzie też dużo różnych stoisk dla zainteresowanych chociażby farmacją, ponieważ będziemy pokazywali jak robi się leki, będziemy używali kapsułkarki, będzie można oznaczyć grupę krwi, zbadać skład masy ciała, zapytać dietetyków o porady, zmierzyć ciśnienie, saturację. Głównym założeniem naszej akcji jest to, aby docierać do społeczeństwa i informować o chorobach cywilizacyjnych i zmniejszać ich ryzyko – mówi Klaudia Wrona z Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Akcja Organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.​

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Lublin znów w centrum uwagi. Tym razem dzięki „Vogue”