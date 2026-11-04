Tu spotykają się granice trzech państw. Niezwykłe miejsce nad Bugiem

Mowa o trójstyku granic w pobliżu Orchówka, niewielkiej miejscowości położonej kilka kilometrów od Włodawy. To jeden z sześciu punktów w Polsce, gdzie stykają się granice trzech państw. W tym przypadku granice przebiegają rzeką Bug oraz kanałem oddzielającym Ukrainę od Białorusi.

Trójstyk granic w Orchówku. Wyjątkowe miejsce na mapie Polski

Trójstyk jest zarazem miejscem, w którym przebiega zewnętrzna granica Unii Europejskiej i strefy Schengen. Punkt styku trzech państw oznaczono charakterystycznymi granitowymi słupami z napisem „BUG”, ustawionymi na brzegach.

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Po polskiej stronie przygotowano infrastrukturę turystyczną, w tym altanę, miejsca odpoczynku i stojaki na rowery. Okolicę otaczają nadbużańskie łąki i tereny leśne.

Niezwykła atrakcja niedaleko Włodawy

Do trójstyku można dotrzeć od strony Orchówka. Ostatni fragment trasy prowadzi drogą gruntową, dlatego dobrym rozwiązaniem może być spacer lub wycieczka rowerowa.

Ze względu na bliskość granicy państwowej przed wyjazdem warto skontaktować się z Placówką Straży Granicznej we Włodawie i sprawdzić aktualne zasady dostępu.

Samą wyprawę można połączyć ze zwiedzaniem Włodawy, znanej z wielokulturowego dziedzictwa, zabytkowych synagog, cerkwi prawosławnej i barokowego kościoła.

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