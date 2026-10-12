Ten polski zamek ma swoją Czarną Damę. Odważni mogą spędzić noc w jego komnatach

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-10-12 10:51

Ruiny zamku w Janowcu górują nad doliną Wisły i od lat przyciągają turystów nie tylko historią. Z miejscem związana jest legenda o Czarnej Damie, a atmosferę dawnej rezydencji można poczuć również po zmroku – na terenie zamku dostępne są noclegi.

Według legendy przywoływanej przez Muzeum Nadwiślańskie Czarna Dama to Helena Lubomirska. Miała zakochać się w ubogim rybaku, jednak związek nie zyskał akceptacji. Opowieść kończy się tragicznie – Helena miała wypaść z okna i zginąć.

Legenda jest nadal obecna w promocji zamku. Motyw Czarnej Damy pojawia się podczas wydarzeń organizowanych przez muzeum, w tym Nocy Muzeów.

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Zamek potężnych rodów

Warownia należała m.in. do Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. W XVI wieku została przekształcona w reprezentacyjną renesansową rezydencję. Dziś zachowana jest jako trwała ruina i należy do najbardziej charakterystycznych zabytków tej części Lubelszczyzny.

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Co ciekawe, w obrębie zespołu zamkowego można także przenocować. Oficjalny portal Lubelskie Travel informuje o noclegach w zamkowych komnatach oraz w XVIII-wiecznym Dworze z Moniak.

Czy nocą rzeczywiście można spotkać Czarną Damę? To już pozostaje legendą. Pewne jest jedno – Janowiec to miejsce, w którym historia i lokalne opowieści mocno się ze sobą splatają.

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zamek w janowcu