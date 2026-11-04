Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali Białorusina. Ukrywał się na Dolnym Śląsku

34-latek poszukiwany za przestępstwa seksualne wobec dzieci

Mężczyzna był poszukiwany listem gończym od lutego 2026 roku. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, w 2024 roku dopuścił się obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia. To jednak nie jedyne przestępstwo, którego się dopuścił.

W czerwcu 2024 roku w Lublinie doprowadził inną małoletnią do wykonania czynności seksualnej, a następnie zażądał przesłania nagrania dokumentującego tę czynność.

Czytaj też: Planował zabójstwo byłej partnerki? Kupił broń i obserwował jej dom. 21-latek aresztowany

Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali Białorusina

W poszukiwania 34-latka zaangażowali się funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie, wspierani przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji oraz I komisariatu w Lublinie.

Wspólne działania pozwoliły ustalić, że poszukiwany ukrywa się na terenie Dolnego Śląska. Tam został zatrzymany. Mężczyzna ma do odbycia karę dwóch lat i sześciu miesięcy więzienia za przestępstwa seksualne wobec małoletnich.