Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali Białorusina. Ukrywał się na Dolnym Śląsku

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-11-04 10:05

Lubelscy policjanci zatrzymali 34-letniego obywatela Białorusi, który był poszukiwany listem gończym za przestępstwa seksualne wobec dzieci poniżej 15. roku życia. Mężczyzna ukrywał się na Dolnym Śląsku. Teraz ma do odbycia karę 2,5 roku pozbawienia wolności.

Policjant prowadzi zatrzymanego mężczyznę w czapce z daszkiem. O akcji łowców głów przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: KWP Lublin/ Materiały prasowe

34-latek poszukiwany za przestępstwa seksualne wobec dzieci

Mężczyzna był poszukiwany listem gończym od lutego 2026 roku. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, w 2024 roku dopuścił się obcowania płciowego z osobą poniżej 15. roku życia. To jednak nie jedyne przestępstwo, którego się dopuścił.

W czerwcu 2024 roku w Lublinie doprowadził inną małoletnią do wykonania czynności seksualnej, a następnie zażądał przesłania nagrania dokumentującego tę czynność.

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Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali Białorusina

W poszukiwania 34-latka zaangażowali się funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie, wspierani przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji oraz I komisariatu w Lublinie.

Wspólne działania pozwoliły ustalić, że poszukiwany ukrywa się na terenie Dolnego Śląska. Tam został zatrzymany. Mężczyzna ma do odbycia karę dwóch lat i sześciu miesięcy więzienia za przestępstwa seksualne wobec małoletnich.

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