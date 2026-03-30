Trwa posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. We wtorek wizyty studyjne

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

- To będzie około 55 milionów euro, czyli 232 miliony złotych. Te pieniądze w najbliższych kilku miesiącach będą zadysponowane dla województwa lubelskiego na te pięć działań, tych pięć obszarów: kultura, usługi społeczne, infrastruktura społeczna, pomoc bezrobotnym, zdrowie - mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie to także wizyty studyjne. Pierwsza odbyła się w Filharmonii Lubelskiej, gdzie w latach 2023-2025 realizowany był projekt „Kultura dźwięku”.

- Projekt „Kultura dźwięku” całkowicie odmienił sposób funkcjonowania naszej instytucji. Blisko 6,5 miliona złotych przeznaczyliśmy w połowie na wyposażenie orkiestry. Muzycy dostali zupełnie innej klasy instrumenty. Poprawiliśmy też infrastrukturę i dostępność Filharmonii - mówi Dominik Mielko, dyrektor Filharmonii Lubelskiej.

We wtorek wizyty studyjne odbędą się w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, gdzie powstaje Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, a także na Politechnice Lubelskiej oraz w przedszkolu w Bychawie. Członkowie Komitetu Monitorującego odwiedzą także Stare Miasto w Lublinie, gdzie zostaną przedstawione plany jego rewitalizacji.

