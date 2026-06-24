Trik ze szpitala na gorące noce. Wystarczy włożyć pod pachę

Jak najszybciej schłodzić ciało? Ten trik może ci pomóc

Brytyjski lekarz Jonny Betteridge, pracujący wcześniej na oddziale ratunkowym i w anestezjologii, podzielił się na TikToku prostą metodą chłodzenia organizmu, którą stosowano u pacjentów z gorączką. Okazuje się, że może ona pomóc również osobom zmagającym się z bezsennością podczas upałów. Sedno metody jest zaskakująco proste: wystarczy użyć dwóch małych woreczków z lodem, owinąć je w cienką tkaninę - na przykład koszulkę - i przyłożyć do ciała.

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że jednym z najskuteczniejszych miejsc do schładzania organizmu są właśnie okolice pach. To tam przebiegają duże naczynia krwionośne, co sprawia, że temperatura ciała może szybciej się obniżać.

Upały w Polsce

Najbliższe dni przyniosą do Polski falę wysokich temperatur, a w wielu regionach kraju termometry mogą pokazać ponad 35 stopni Celsjusza. Synoptycy prognozują gorące i słoneczne dni, którym towarzyszyć będą również tropikalne noce, gdy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Takie warunki mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Warto więc przygotować się na nadchodzące upały i poznać proste sposoby na skuteczne schłodzenie nie tylko swojego ciała, ale i naszych pupili - Upały groźne dla czworonogów. Te proste sposoby uchronią psa przed falą gorąca.

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Upał, tropikalne noce i żar z niebios. Tak zaczną się wakacje

Wysokie temperatury, które mają towarzyszyć początkowi wakacji, mogą być nie tylko uciążliwe, ale również niebezpieczne dla zdrowia. Szczególną ostrożność powinny więc zachować osoby starsze, dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące na choroby serca i układu krążenia.

Przede wszystkim należy pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu. W czasie upałów warto pić wodę przez cały dzień, nawet jeśli nie odczuwamy silnego pragnienia. Lepiej ograniczyć alkohol oraz nadmiar napojów zawierających kofeinę, ponieważ mogą sprzyjać odwodnieniu. Dodatkowo w godzinach największego nasłonecznienia, zwykle między 11:00 a 17:00, warto unikać długiego przebywania na słońcu.