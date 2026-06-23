Gdzie jest największe ryzyko pożarów? Mapa IMGW wskazuje konkretne województwo

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-23 18:16

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał najnowsze dane dotyczące zagrożenia pożarowego w polskich lasach. Wynika z nich jasno, że najwyższe ryzyko pojawienia się ognia jest obecnie na Lubelszczyźnie i w przylegających do niej rejonach Mazowsza.

Dwa czerwone wozy strażackie na drodze obok lasu, jeden to cysterna o numerze 303-39, a drugi gaśniczy z numerem 309-51, są przygotowane do akcji ratunkowej w rejonie zagrożonym pożarami lasów, o których można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Dawid Olszewski

Zagrożenie pożarowe w lasach. Wymieniono Lubelszczyznę

Duże pożary lasów niedawno szalały na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Pierwsza połowa czerwca przyniosła wprawdzie opady deszczu, ale w niektórych częściach Polski wysokie zagrożenie pożarowe pozostało. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał w mediach społecznościowych mapę, z której wynika, że to właśnie w województwie lubelskim wciąż jest najwięcej obszarów zagrożonych pożarami lasów. Podobna niepokojąca sytuacja dotyczy wschodnich obrzeży Mazowsza, które graniczą z Lubelszczyzną. Pomarańczowym kolorem, oznaczającym wysoki stopień zagrożenia, objęto małe fragmenty Podkarpacia, województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Na szczęście w żadnym rejonie Polski nie ogłoszono ekstremalnego ani bardzo wysokiego ryzyka pożarowego. W większości części Polski zagrożenie pozostaje na poziomie niskim lub bardzo niskim, w centrum jest zazwyczaj średnie.

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Zasady bezpieczeństwa w lasach od IMGW. Jak nie wywołać pożaru?

IMGW apeluje o rozwagę. Synoptycy radzą: „Wysoka temperatura, silne nasłonecznienie oraz przesuszenie ściółki sprawiają, że nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do szybkiego rozwoju pożaru. Pamiętajmy:🚭 nie wyrzucaj niedopałków,🔥 nie rozpalaj ognia poza wyznaczonymi miejscami,🚗 nie parkuj samochodu na suchej trawie,📞 zauważony pożar zgłoś pod numer 112. Lasy są szczególnie narażone na skutki długotrwałych okresów gorącej i suchej pogody. Zachowajmy ostrożność podczas wypoczynku na terenach leśnych”.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. To drugie największe miasto w województwie. Trafisz?
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Na początek województwo mazowieckie. Które miasto znajduje się za Warszawą?
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