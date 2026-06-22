Jak schłodzić mieszkanie latem? Ten trik obniży temperaturę w mig!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-22 19:40

Gdy letnie temperatury osiągają rekordowe wartości, utrzymanie przyjemnego chłodu w mieszkaniu staje się prawdziwym wyzwaniem. Na szczęście istnieje kilka prostych metod, które pomagają ograniczyć nagrzewanie wnętrz i poprawić komfort nawet bez montażu klimatyzacji. Oto najskuteczniejsze rozwiązania.

Kobieta z blond włosami siedzi na podłodze, opierając się o szarą sofę, z zamkniętymi oczami i uniesioną głową, próbując schłodzić się wentylatorem stojącym obok. Widoczne jest również okno z drewnianymi żaluzjami i firanami oraz grzejnik. Więcej o sposobach na upały przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Shutterstock

Jak schłodzić mieszkanie podczas upałów?

Fala upałów nadciąga nad Polskę, a termometry w Polsce mogą pokazać nawet 40 stopni. W związku z tym tysiące, jeśli nie miliony Polaków zastanawia się, jak schłodzić mieszkanie w trakcie dnia, aby móc jakkolwiek w nim funkcjonować. Okazuje się, że nawet jeśli nie masz klimatyzacji, to możesz skutecznie obniżyć temperaturę w swoim domu. Jak to zrobić?

Jak schłodzić pomieszczenie bez klimatyzacji?

Podstawową zasadą podczas upałów jest ograniczenie ilości promieni słonecznych docierających do wnętrza mieszkania. Szczególnie ważne jest to w przypadku okien skierowanych na południe i zachód. W ciągu dnia warto zasłaniać okna roletami, żaluzjami lub grubszymi zasłonami odbijającymi światło. Dobrym rozwiązaniem są również folie przeciwsłoneczne montowane na szybach, które zmniejszają nagrzewanie pomieszczeń.

Jak zbić temperaturę w mieszkaniu?

Największy błąd popełniany podczas upałów to pozostawianie otwartych okien przez cały dzień. W efekcie do środka dostaje się gorące powietrze, które dodatkowo podnosi temperaturę. Najlepiej więc wietrzyć mieszkanie późnym wieczorem, nocą oraz wczesnym rankiem, gdy na zewnątrz jest najchłodniej. Otworzenie okien po przeciwnych stronach mieszkania pozwala stworzyć przeciąg, który szybko wymienia nagrzane powietrze na świeższe i chłodniejsze.

Jak ochłodzić mieszkanie latem bez klimatyzacji?

Mało kto o tym wie, lecz okazuje się, że parująca woda może pomóc obniżyć temperaturę w najbliższym otoczeniu. Wystarczy wywiesić mokry ręcznik w pobliżu otwartego okna, a powietrze przepływające przez materiał stanie się nieco chłodniejsze, co może przynieść ulgę w gorące dni.

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Klimatyzator przenośny może przynieść ulgę

W czasie letnich upałów klimatyzator przenośny może znacząco poprawić komfort w mieszkaniu. To jedno z niewielu mobilnych urządzeń, które faktycznie obniża temperaturę powietrza, a nie tylko wprawia je w ruch, jak zwykły wentylator. Jeśli więc nie masz możliwości montażu stałej klimatyzacji, być może urządzenie przenośne będzie rozwiązaniem!

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