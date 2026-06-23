Jak rozpoznać fake newsy? Wybierz się na warsztaty

Lublin: To już półmetek budowy S19 na odcinku Lublin-Lubartów

- Aby wyposażyć społeczności w narzędzia do rozpoznawania dezinformacji, fake newsów przeprowadzamy cykl warsztatów w różnych miastach Polski. Uczestnicy nie tylko dowiedzą się jak powstaje dezinformacja, lecz także poznają narzędzia służące do jej wykrywania. Kolejnym z elementów, który zaprezentujemy w trakcie warsztatów będzie stworzona na potrzeby tego projektu Mapa Fake Newsów. To narzędzie, dzięki któremu możemy wybrać się na wirtualny spacer po swoim mieście i zobaczyć jakie fałszywe informacje były publikowane na jego temat - mówi Marcin Fic ze Stowarzyszenia Demagog.

Organizatorzy kładą też duży nacisk na lokalny wymiar dezinformacji. Uczestnicy warsztatów poznają przykłady fałszywych informacji i manipulacji dotyczących ich najbliższego otoczenia, a także nauczą się samodzielnie oceniać wiarygodność źródeł informacji.

Warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie Demagog odbędą się w najbliższy piątek - 26 czerwca w Baobabie przy ul. Krakowskie Przedmieście 39B w Lublinie o godzinie 16:00. Zapisać się można poprzez formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie w mediach społecznościowych organizacji Homo Faber.

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