Ford roztrzaskał się na drzewie. Kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-06-09 14:26

Poniedziałkowy poranek w gminie Ryki przyniósł dramatyczne wydarzenia na drodze. Starszy mężczyzna kierujący autem osobowym nagle zjechał z trasy i z ogromną siłą uderzył w drzewo. Poszkodowany natychmiast trafił pod opiekę medyków, jednak jego życia ostatecznie nie udało się uratować.

Ford uderzył w drzewo. Kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala

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Autor: KPP Ryki/ Materiały prasowe
  • Dramat rozegrał się w godzinach porannych 8 czerwca na terenie wsi Swaty.
  • Osobowy ford opuścił pas ruchu, a następnie uderzył w rosnące poboczu drzewo.
  • Za kierownicą pojazdu siedział 78-letni mieszkaniec powiatu ryckiego.

Funkcjonariusze operujący na miejscu tragedii wstępnie zrekonstruowali przebieg zdarzenia. Wynika z nich, że starszy kierowca forda w pewnym momencie stracił kontrolę nad prowadzonym autem i zjechał z drogi. Rozpędzona maszyna zatrzymała się dopiero na przydrożnym drzewie.

Do akcji natychmiast zadysponowano lokalne zastępy ratownicze. Ciężko ranny 78-latek trafił pod opiekę lekarzy, ale zmarł wkrótce po transporcie do szpitala.

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Na miejscu wykonywane były czynności procesowe. Droga w rejonie zdarzenia była zablokowana. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rykach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rykach wyjaśniają szczegółowe okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia - przekazał aspirant Łukasz Filipek.

  

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