Ford roztrzaskał się na drzewie. Kierowca zmarł po przewiezieniu do szpitala

Dramat rozegrał się w godzinach porannych 8 czerwca na terenie wsi Swaty.

Osobowy ford opuścił pas ruchu, a następnie uderzył w rosnące poboczu drzewo.

Za kierownicą pojazdu siedział 78-letni mieszkaniec powiatu ryckiego.

Funkcjonariusze operujący na miejscu tragedii wstępnie zrekonstruowali przebieg zdarzenia. Wynika z nich, że starszy kierowca forda w pewnym momencie stracił kontrolę nad prowadzonym autem i zjechał z drogi. Rozpędzona maszyna zatrzymała się dopiero na przydrożnym drzewie.

Do akcji natychmiast zadysponowano lokalne zastępy ratownicze. Ciężko ranny 78-latek trafił pod opiekę lekarzy, ale zmarł wkrótce po transporcie do szpitala.

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Na miejscu wykonywane były czynności procesowe. Droga w rejonie zdarzenia była zablokowana. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Rykach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rykach wyjaśniają szczegółowe okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego zdarzenia - przekazał aspirant Łukasz Filipek.