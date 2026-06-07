32-letni motocyklista zginął na miejscu. Tragiczny wypadek na łuku drogi

Tragedia wydarzyła się 6 czerwca krótko przed godziną 17.00.

Miejscem zdarzenia była ulica Lubelska znajdująca się w Bychawie.

Ofiarą jest 32-letni mężczyzna, który poruszał się po drodze motocyklem typu cross .

. Podczas pokonywania zakrętu kierujący najprawdopodobniej stracił kontrolę nad swoim jednośladem.

Do tego dramatycznego incydentu doszło tuż przed godziną 17. Ze wstępnych raportów przygotowanych przez interweniujących policjantów wynika, że kierujący motocyklem zjechał z prawidłowego toru na łuku trasy, a następnie z impetem uderzył o asfalt. Jak przekazała młodszy aspirant Beata Kieliszek reprezentująca lubelską policję, obrażenia poszkodowanego były wyjątkowo rozległe. - Niestety w wyniku zdarzenia 32-letni motocyklista doznał poważnych obrażeń ciała i pomimo podjętej reanimacji nie udało się uratować jego życia - podsumowała policjantka.

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Działania na miejscu tragedii realizowali śledczy, którzy wykonywali swoje obowiązki pod ścisłym nadzorem prokuratora. Zapadła decyzja o zabezpieczeniu ciała zmarłego, co umożliwi specjalistom przeprowadzenie sekcji zwłok. Sytuacja spowodowała wielogodzinne utrudnienia komunikacyjne na tym odcinku, dlatego straż pożarna na bieżąco kierowała kierowców na wyznaczone objazdy. Obecnie funkcjonariusze dokładnie analizują wszystkie okoliczności tego fatalnego w skutkach zdarzenia.