Tragiczny wypadek podczas nocnej orki. Ciągnik przygniótł 24-latka

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-08-21 13:46

Tragedia na terenie gminy Chełm. 24-letni mężczyzna zginął podczas nocnych prac polowych. Kierowany przez niego ursus przewrócił się i wpadł do rowu melioracyjnego.

Ciągnik rolniczy leżący kołami do góry w rowie melioracyjnym. O tragedii w gminie Chełm przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: KMP Chełm/ Materiały prasowe

Do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek. Jak wstępnie ustalili policjanci, 24-latek wykonywał na polu prace związane z orką. W pewnym momencie ciągnik rolniczy przewrócił się, zjechał do rowu melioracyjnego i przygniótł kierującego.

Służby zostały powiadomione o zdarzeniu około godz. 6 rano. Mężczyznę znalazł jeden z członków jego rodziny. Na ratunek było już jednak za późno. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził śmierć 24-latka.

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Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca tragedii. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone do dalszych badań. Policjanci wyjaśniają dokładny przebieg i przyczyny wypadku. – Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac polowych – przekazała nadkom. Ewa Czyż.

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