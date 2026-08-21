Tragiczny wypadek podczas nocnej orki. Ciągnik przygniótł 24-latka

Do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek. Jak wstępnie ustalili policjanci, 24-latek wykonywał na polu prace związane z orką. W pewnym momencie ciągnik rolniczy przewrócił się, zjechał do rowu melioracyjnego i przygniótł kierującego.

Służby zostały powiadomione o zdarzeniu około godz. 6 rano. Mężczyznę znalazł jeden z członków jego rodziny. Na ratunek było już jednak za późno. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził śmierć 24-latka.

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Pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca tragedii. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone do dalszych badań. Policjanci wyjaśniają dokładny przebieg i przyczyny wypadku. – Apelujemy o zachowanie ostrożności podczas wykonywania prac polowych – przekazała nadkom. Ewa Czyż.