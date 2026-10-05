Alert RCB trafił do niewłaściwego województwa! Pomylono Lubelskie z Lubuskim

Pomyłka RCB. Alert trafił na zachód zamiast na wschód Polski

Mieszkańcy województwa lubuskiego na zachodzie kraju otrzymali alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Komunikat powinien jednak zostać wysłany wyłącznie do odbiorców w województwie lubelskim. Jak ustaliła reporterka RMF FM, był to błąd Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które omyłkowo rozesłało ostrzeżenie także na terenie województwa lubuskiego.

Chodzi o wiadomość, którą w poniedziałek, 5 października, rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:

- UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów.

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Alert otrzymali odbiorcy na terenie województwa lubelskiego w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim oraz lubartowskim.

Ostrzeżenie zostało już odwołane.

System Alert RCB. Informacje z urzędów i służb w formie SMS

Alert RCB jest systemem przekazywania mieszkańcom za pomocą wiadomości SMS informacji o zagrożeniach oraz sytuacjach nadzwyczajnych. Ostrzeżenia są przygotowywane m.in. na podstawie danych pochodzących od ministerstw, urzędów, instytucji centralnych oraz służb, w tym policji, straży pożarnej i straży granicznej.