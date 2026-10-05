Sensacyjna wygrana w Eurojackpot! Polak zdał się na los i został milionerem

Piątkowe losowanie Eurojackpot nie zakończyło się rozbiciem kumulacji, ale przyniosło ogromne szczęście osobie, która kupiła kupon przy ul. Sportowej 2 w Białej Podlaskiej.

Jak poinformował Totalizator Sportowy, gracz prawidłowo wytypował pięć głównych liczb oraz jedną z dwóch liczb dodatkowych. Wygrana II stopnia, oznaczana jako 5+1, wyniosła dokładnie 3 182 953,80 zł.

Szczęśliwy kupon został zawarty metodą chybił trafił. Oznacza to, że zestaw liczb został wybrany losowo.

To druga najwyższa wygrana w historii miasta

Najnowsza wygrana zajmuje drugie miejsce na liście najwyższych kwot odnotowanych w Białej Podlaskiej. Lokalny rekord padł 12 maja 2022 roku. Wtedy trafiona „szóstka” w Lotto przyniosła graczowi 7 995 178,10 zł.

W losowaniu Eurojackpot z 2 października wypadły liczby: 4, 6, 7, 17 i 45, a także liczby dodatkowe 7 oraz 12. Główna nagroda nie padła w żadnym z państw uczestniczących w grze.

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Kumulacja Eurojackpot osiągnęła maksimum

Brak wygranej I stopnia oznacza dalszą kumulację. We wtorek, 6 października, pula przeznaczona na główną nagrodę może wynieść maksymalne 520 mln zł.

Tego samego dnia do zdobycia będzie również 21 mln zł w Lotto oraz gwarantowany 1 mln zł w Lotto Plus.

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