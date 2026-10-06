II LO może doczekać się remontu. Trwają prace nad termomodernizacją

W pierwszym przetargu na dokumentację projektową nie było żadnych ofert. Ale ratusz zapowiada ogłoszenie drugiego postępowania.

Obiekt II Liceum jest dzisiaj chyba najgorszym, jeżeli chodzi o stan techniczny w całym mieście. Problemem jest między innymi to, że ten budynek został wybudowany na terenie wyjątkowo podmokłym. Pytanie jakie sobie stawialiśmy - to czy ten budynek nadaje się w ogóle do remontu i tutaj wydaliśmy sporo pieniędzy na ekspertyzę w której zapytaliśmy fachowców. Okazało się, że tak. W związku z tym rozpoczynamy prace projektowe - mówi Mariusz Banach zastępca prezydenta Lublina.

Prace mają przypominać modernizacje zrealizowane wcześniej w IV i V Liceum Ogólnokształcącym.

To musi być proces kilkustopniowy, kilkuletni, czyli zaczynamy od dokumentacji projektowej i następnie będziemy po prostu realizować założenia. Mamy w centrum Lublina bardzo dużo liceów, natomiast one były budowane dawno temu, kiedy obowiązywały inne przepisy. Zawsze byłoby taniej wybudować szkołę od nowa, jednak musimy też patrzeć na tradycje - podkreśla Zbigniew Jurkowski radny miasta i absolwent II LO.

Inwestycja mogłaby obniżyć koszty ogrzewania budynku nawet o 70 procent.

Stan szkoły zapewnia funkcjonowanie młodzieży w budynku. Jednak na przyszłość wymaga to pewnych działań, które zapewnią komfort cieplny. Mamy też możliwości, które mogą w wyniku termomodernizacji się pojawić, na przykład stworzenia przestrzeni dla młodzieży do przebywania na przerwach. Takie patio, moglibyśmy stworzyć na dachu sali gimnastycznej. Sam remont, gdy się już pojawi, na pewno będzie wymagał zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu szkoły, przesunięciu być może planu lekcji, ale myślę, że część robót może odbywać się po południu, kiedy młodzieży nie ma w szkole i nie będzie to kolidowało z zajęciami lekcyjnymi - mówi Ryszard Kotowski dyrektor II LO.

Historia II LO sięga 1915 roku, a najstarsza część samego budynku pochodzi z przełomu XIX i XX wieku.

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