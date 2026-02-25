Tragiczny pożar warsztatu samochodowego. Znaleziono ciało mężczyzny

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do dyżurnego lubartowskiej komendy około godziny 23:30. Ogień pojawił się w warsztacie samochodowym w jednej z miejscowości w gminie Kamionka. Podczas prowadzonych działań gaśniczych strażacy w jednym z pomieszczeń natrafili na zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Czynności procesowe były prowadzone pod nadzorem prokuratora.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległy dwa samochody osobowe oraz jeden samochód dostawczy, które znajdowały się wewnątrz budynku. Na ten moment nie oszacowano jeszcze strat materialnych.

Zobacz też: Pożar domu w powiecie bialskim. Nie żyje 96-latka

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci.

Policjanci z Lubartowa prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia, w tym przyczynę wybuchu pożaru.