Tragiczny pożar warsztatu samochodowego. Znaleziono ciało mężczyzny

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-02-25 8:01

Nocny pożar w jednej z miejscowości na terenie gminy Kamionka (woj. lubelskie) zakończył się tragedią. W trakcie akcji gaśniczej w budynku warsztatu samochodowego strażacy ujawnili ciało mężczyzny. Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratora.

Tragiczny pożar warsztatu samochodowego. Znaleziono ciało mężczyzny

i

Autor: KPP Lubartów/ Materiały prasowe

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do dyżurnego lubartowskiej komendy około godziny 23:30. Ogień pojawił się w warsztacie samochodowym w jednej z miejscowości w gminie Kamionka. Podczas prowadzonych działań gaśniczych strażacy w jednym z pomieszczeń natrafili na zwłoki mężczyzny. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Czynności procesowe były prowadzone pod nadzorem prokuratora.

W wyniku pożaru zniszczeniu uległy dwa samochody osobowe oraz jeden samochód dostawczy, które znajdowały się wewnątrz budynku. Na ten moment nie oszacowano jeszcze strat materialnych.

Zobacz też: Pożar domu w powiecie bialskim. Nie żyje 96-latka

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci.

Policjanci z Lubartowa prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności zdarzenia, w tym przyczynę wybuchu pożaru.

Pożar magazynu
tragiczny pożar