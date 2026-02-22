Muzeum Wsi Lubelskiej szuka osób do pomocy. Kto może zostać wolontariuszem?

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w pewnej mierze opiera się na pracy z wolontariuszami. Nie odstaje przy tym od innych tego typu placówek w Polsce. Teraz szuka kolejnych chętnych osób, które chciałyby spróbować tej interesującej pracy.

To praca, ale i korzyści

Będąc wolontariuszem w lubelskiej placówce można m. in. korzystać z bezpłatnych wejść na teren Muzeum, mieć szansę zdobywania doświadczenia w organizacji, obsłudze i promocji wydarzeń kulturalnych, a po zakończeniu swojej przygody z wolontariatem otrzymać zaświadczenie z referencjami.

Kogo szukają?

- Nabór jest skierowany przede wszystkim do pełnoletnich uczniów, studentów, jak i osób pracujących, którzy chcieliby działać na rzecz kultury, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, rozwijać się, a także poszerzać swoją wiedzę w zakresie historii i etnografii. Kandydaci powinni cechować się otwartością na nowe wyzwania, odpowiedzialnością w realizacji zadań i cenić pracę z ludźmi - wyjaśnia Piotr Michalski z Muzeum.

- Wolontariusze zajmują się pracami pomocniczymi przy organizacji wydarzeń muzealnych, prowadzeniu warsztatów, jak również działań animacyjnych, pokazów, akcji promocyjnych czy pełnieniu dyżurów przewodnickich w wybranych ekspozycjach muzealnych - dodaje Michalski.

Aby się zgłosić należy wypełnić dedykowany formularz rejestracyjny. Czas mija 15 marca.

Szczegóły i formularz znajdziecie tutaj.