Pożar domu w powiecie bialskim. Nie żyje 96-latka

Tragiczny pożar w gminie Zalesie. Nie żyje 96-letnia kobieta

Zgłoszenie o zagrożeniu wpłynęło do służb ratunkowych w środę, 21 lutego, tuż przed godziną 12:00. Mieszkanka gminy Zalesie w powiecie bialskim zauważyła dym wydobywający się z sąsiedniego, drewnianego domu i natychmiast wezwała pomoc. Istniało uzasadnione podejrzenie, że wewnątrz budynku znajduje się jego starsza właścicielka. Akcja ratunkowa była jednak utrudniona, ponieważ drzwi wejściowe były zamknięte, a w środku panowało bardzo silne zadymienie. Po siłowym wejściu do pomieszczeń strażacy odnaleźli nieprzytomną seniorkę. Niestety, pomimo podjętej natychmiast reanimacji, życia 96-latki nie udało się uratować. Obecny na miejscu lekarz potwierdził zgon kobiety.

Policja przypomina o bezpieczeństwie w sezonie grzewczym. Ostrożnie z ogniem!

Na miejscu zdarzenia czynności procesowe prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora, który zdecydował o zabezpieczeniu ciała do sekcji zwłok. Badanie to ma kluczowe znaczenie dla ustalenia bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety. Śledczy pracują również nad wyjaśnieniem okoliczności pojawienia się ognia, gdyż na obecnym etapie jego źródło pozostaje nieznane. Funkcjonariusze wykorzystują tę tragedię jako pretekst do ponownego zaapelowania o ostrożność. W sezonie grzewczym niezwykle istotne jest regularne kontrolowanie stanu instalacji elektrycznych i przewodów kominowych, a także unikanie pozostawiania otwartego ognia bez nadzoru. Eksperci zalecają montaż czujników dymu i czadu, które mogą w porę ostrzec domowników przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.