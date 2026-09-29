Tragiczny finał poszukiwań 54-latka. Ciało odnaleziono w stawie

Bliscy zaczęli niepokoić się o 54-latka, gdy nie pojawił się ponownie w domu. Mężczyzna opuścił miejsce zamieszkania dzień wcześniej, nie mówiąc rodzinie, dokąd idzie i o której planuje wrócić. W poniedziałek po południu krewni zawiadomili o jego zaginięciu policjantów z Tomaszowa Lubelskiego.

Poszukiwania zakończyły się tragicznym odkryciem

Informację o poszukiwanym wraz z jego wizerunkiem otrzymały policyjne patrole. Funkcjonariusze kontrolowali miejsca, w których 54-latek mógł się znajdować. W działania zaangażowali się także strażacy oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych.

W trakcie akcji służby natrafiły na mężczyznę w zbiorniku wodnym na terenie stawu hodowlanego w Zimnie. Niestety 54-latek już nie żył.

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Śledztwo wyjaśni przyczyny śmierci

Oględziny przeprowadzono pod nadzorem prokuratora. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które mają pomóc w ustaleniu przyczyny śmierci.

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Na obecnym etapie postępowania wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Szczegółowy przebieg i okoliczności tragicznego zdarzenia będą ustalane w ramach prowadzonego śledztwa.